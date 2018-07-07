Binali Yıldırım için ‘Son Başbakan’ klibi

Başbakan Binali Yıldırım
için "Son Başbakan" adıyla klip hazırlandı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören klipte Başbakan Yıldırım'ın Erzincan'dan Çankaya Köşkü'ne kadar uzanan hayat hikayesine yer verildi.
Klipte Yıldırım'ın pek bilinmeyen gençlik yıllarına ait özel görüntüleri gösterildi. Başbakan Yıldırım hafta başında Başbakanlık personeliyle vedalaşmıştı. Başbakanlık Basın Müşavirliği de bu vedalaşma programı için "Son Başbakan" adıyla kısa bir video klip hazırladı. Videoda, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde 20 Aralık 1955'te doğan Başbakan Yıldırım'ın, Çankaya Köşkü'ne uzanan hayat hikayesi anlatıldı. DUYGUSAL GÖRÜNTÜLER
Küçük yaşlarda çalışmaya başlayan Başbakan Yıldırım'ın çocukluk hayallerini birer birer hayata geçirdiğine dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile birlikte çekilmiş görüntülerde sıkça gösterildi. Başbakan Yıldırım'ın Türkiye'ye kazandırdığı dev eserler de klipte yer alırken, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Başbakan Yıldırım'ın o gece ortaya koyduğu mücadele hatırlatıldı. Klipte duygusal görüntüler de yayınlanırken, Yıldırım'ın çeşitli konuşmalarında yaptığı espriler de yine klipte unutulmadı.