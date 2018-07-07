CHP’de delege hesabı başladı

24 Haziran
'da yaşanan seçim
hezimetinin ardından kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP
'de sular durulmuyor. Koltuğunu 24 Haziran seçimlerinde partisinden yüzde 8 daha fazla oy alan Muharrem İnce
'ye bırakması yönünde parti tabanı, bazı il örgütleri ve delegelerden gelen çağrılara kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, seçim başarısızlığını görmezden gelerek olağanüstü kurultay taleplerine sonuna kadar direnme kararı aldı. Gerek muhalifler gerekse de genel merkez için delege hesabının başladığı CHP'de, olağanüstü kurultaya gidilebilmesi için kurultay delegelerinin salt çoğunluğunun noter onaylı imzası gerekiyor. Bu ise bin 266 delegenin en az 634'ünün imzasını gerektirirken kulislerde gerekli imza sayısına ulaşılmasının zor olduğuna dikkat çekiliyor. DELEGELERE SIKI MARKAJ
24 Haziran seçiminin ardından CHP' de kurultay tartışmalarıyla birlikte delege hesapları da başladı. İl ziyaretlerine başlayan Muharrem İnce kurultay delegelerini hareket geçirirken gerek İnce ve ekibi gerekse de genel merkez delegeleri sıkı markaja aldı. Genel merkezin kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay talebinde bulunmaması ve bu yönde başlatılan imza toplama girişimlerine katılmamaları için il başkanlarını hareket geçirdiği belirtiliyor. Parti yönetiminin il başkanlarından delegelerle tek tek görüşmelerini ve genel merkez aleyhine bir girişimin içinde olmamaları konusunda delegeleri uyarmasını istediği kaydediliyor. Parti tabanı ve bazı delegelerin kurultay talepleriyle karşı karşıya kalan Kılıçdaroğlu'nun da il başkanlarını ve Belediye başkanlarını Ankara
'da toplaması bekleniyor. 634 İMZA GEREKİYOR
Parti tüzüğüne göre seçimli kurultay için en az 634 imza gerekiyor. İnce taraftarlarının imza toplamaya başladığı ve 50 civarında delegenin olağanüstü kurultay için imza attığı belirtiliyor. İMZA TOPLANMAZSA MESELE BİTER
Tezcan, Kılıçdaroğlu ve İnce arasında özel bir gerginlik olmadığını öne sürdü. İnce'yi eleştirerek "İmza toplanırsa kurultay olur çözülür imza toplanmazsa bu mesele biter herkes yerel seçim
lere hazırlanır. Kurultay istedim demiyor ama örgüt gereğini yapar diyor. Bence uygun olmamıştır" diye konuştu. SAFLAR NETLEŞİYOR
CHP'de
kurultay tartışmaları arasında saflar da yavaş yavaş netleşiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
`ndan gelen açıklamaların ardından Ankara'dan da yönetimde değişim açıklamasının pazartesi günü yapılması bekleniyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun destek açıklamasının ise genel merkezin elini güçlendirdiği ifade ediliyor. YEREL SEÇİM KOZU
Olağanüstü
kurultay çağrıları giderek artsa da kulislerde genel merkezin elindeki en büyük kozun yerel seçimler olduğu belirtiliyor. Yerel seçimlerde aday gösterilmeyecek belediye başkanlarının olağanüstü kurultay taleplerine karşılık genel merkezin adayların belirlenmesi aşamasında tek belirleyici olacak olması belediye başkan adaylığı bekleyenlerin Kılıçdaroğlu ve yönetimden yana tavır takınmasına yol açacağı kaydediliyor.