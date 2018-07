CHP’liler parti yönetiminden hesap sorsun

BUGÜN NELER OLDU

CHP bölücü örgütün uzantısı partiyi barajın üstüne çıkarmak için seçmenin bir kısmını oraya yönlendirdiCHP'li her vatandaşımızın bu utanç verici olay için partisinin yönetiminden hesap sormasını bekliyoruzVatandaşlar tevazu arıyor. Millete yanlış yapanın AK Parti 'de yeri olamaz Cumhur İttifakı 'na sahip çıkacağız. İttifakı Meclis'te devam ettireceğizPartili olmayan bakanlarla kuracağımız kabineyi pazartesi günü açıklayacağızCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti İl Başkanları toplantısında seçim sonuçları ve yeni hükümet sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte konuşmadan satırbaşları; 24 Haziran seçimleri yeni sisteme geçişin de bir miladıdır. 2007'de AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmemek için adalet ve hakkaniyet ayaklar altına alınmıştır. Ülkemizde daha önce olmayan kurallar 11'inci Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza çıktı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benzer tezgâhlar ile karşımıza çıktılar. Her seferinde milletimizle birlik olup oyunları bozduk. Onlar Türkiye'yi teslim almaya çalıştıkça Türkiye daha emin adımlarla geleceğe yürüdü.CHP bölücü örgütün uzantısı partiyi barajın üstüne çıkarmak için seçmeninin bir kısmını oraya yönlendirdi. CHP sayesinde bölücü örgütün belirlediği isimler Meclis'te yer alacaklar. CHP'li her bir vatandaşımızı bu utanç verici olay için partisinin yöneticilerinden hesap sormasını bekliyoruz. Ülkesini seven her CHP'li, Türkiye'nin en eski partisini terör örgütünün ve bir avuç marjinalin oyuncağı haline gekirenlerden hesap sormalı. Bu millet ve tarih, CHP yönetiminden açık ve net bir hesap soracak. CHP kendi içinde hesaplaşma yapmazsa, terör örgütüyle bağı kalıcılaşacak. Bu ikazı CHP'nin içişlerine karışmak için değil sorumluluğumuzun gereği olarak yapıyoruz.Bu seçimlerle yeni bir sisteme geçiyoruz. Pek çok ülkenin tarihinde bu tarz değişimler çok sancılı şekilde ve yüksek maliyetle paylaşılmıştı. Pazartesi bir numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıkları kuracağız ve yeni kabineyi açıklayacağız. Bu sistemin oturması elbette zaman alacak. Uygulamadaki eksiklikleri tespit ettikçe sistemi güçlendireceğiz.MHP ile birlikteliğe sahip çıkacağız. Cumhur İttifakı'nı Meclis'te devam ettireceğiz. Biz sadece birinci çıkmakla yetinecek ve bunu başarı sayacak bir siyasi parti değiliz. Türkiye'yi 16 yıldır kesintisiz reformlarla yönettik ve devam etmek zorundayız. Yeni dönem de Meclis'e çok önemli görevler düşüyor. Önümüzde mahalli seçimler var. Yanlışları ve hatalarımızı düzeltip mart yerel seçim lerine gitmek zorundayız. Millete yanlış yapanın AK Parti'de yeri olamaz. Hiç kimsenin kendisini partisinin ve davasının önüne geçirmesi mümkün değildir. Yeni dönem çalışmasını bu anlayış ile yürüteceğiz.Bu seçimlerden sonra bana gelen raporlara baktığımda bazı eleştiriler var ki bunlar çok önemli. Vatandaşlar tevazu arıyor. Bizi yücelten tevazumuz olmuştur. Ciddi puan kaybımızı kendi nefsimize soracağız. Gönüllere girelim; kırılan gönülleri onaralım. Vatandaşlar, 'Belediye Başkanı gelip benim bir çayımı içmedikten sonra ben bu belediye başkanını ne yapayım' diyor. 'Seçimden seçime mi belediye başkanı ya da milletvekili beni ziyaret edecek' diyor. Çok iyi hizmetler yapmış olabiliriz ama bu yeterli değil. Yeterli olan gönüllere girmek. Vatandaşa tepeden bakıyorsak kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil. Bir oy verir iki oy verir sonra kenara koyar. 24 Haziran'ın fotoğrafını çok iyi çekmeliyiz.Kongre sonrası yerel seçim startını vereceğiz. Aday belirlerken kaşına gözüne değil, halka uyumuna bakacağız. Yerel yönetim bu, seçimlere benzemez. Yönettiği şehrin halkı ile beraber olmayan bir belediye başkanı bir eliyle yapıp diğer eliyle yıkan kişidir. Görevinin sonunda enkaz bırakır. Aslında biz dünden daha güçlüyüz ama bu gücümüzü tevazu ile güçlendirmeliyiz.Yeni dönemde partili olmayan bakanlarımız ile bir kabine oluşturuyoruz. Ehliyet ve liyakat ile yeni döneme gireceğiz. Yeni yönetim sisteminde dinamizm eskisine göre daha farklı olacak. Biz AK Parti'yi önce mart seçimlerine iyi hazırlamalıyız. Sonra önümüzde 5 yıllık bir süreç var. Bizim partimiz sıradan bir parti değildir. Burası bir dava olarak içinde bulunduğumuz bir süreçtir. Bu dava bilinci ile hareket etmek zorundayız. Bunun için önümüzdeki ilk takvim Mart 2019. Ben siz değerli arkadaşlarıma bu 8 aylık süreç için çalışmalarınızda başarılar diliyorum.