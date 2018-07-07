Cuma namazı çıkışı büyük sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ankara Başyazıcıoğlu Camisi
'nde kıldı. Erdoğan, toplantıdaki konuşmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım
ile Başyazıcıoğlu Camisi'ne geçti. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Erdoğan, Yıldırım ile aynı makam aracıyla AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Nazarbayev'e yaş günü telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak mevkidaşı Nursultan Nazarbayev
'i telefonla arayarak yaş gününü kutladı. Görüşmede ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılığı teyit edildi.