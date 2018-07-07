Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cuma namazı çıkışı büyük sevgi gösterisi

Cuma namazı çıkışı büyük sevgi gösterisi

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Cuma namazı çıkışı büyük sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ankara 'nde kıldı. Erdoğan, toplantıdaki konuşmasının ardından Başbakan ile Başyazıcıoğlu Camisi'ne geçti. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Erdoğan, Yıldırım ile aynı makam aracıyla AK Parti Genel Merkezi'ne gitti.

Nazarbayev'e yaş günü telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak mevkidaşı 'i telefonla arayarak yaş gününü kutladı. Görüşmede ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılığı teyit edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı çıkışı büyük sevgi gösterisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN