Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlar Meclis'ten de olabilir

CUMA GÜNÜ İLK KABİNE TOPLANTISI YAPACAĞIZ



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı İsmail Kahraman karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni öncesi AK Parti Grubu'na seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili detayları paylaştı, "İlk KHK Pazartesi yayımlanacak" dedi. İlk Bakanlar Kurulu toplantısının da tarihini açıklayan Erdoğan, "Cuma günü ilk kabine toplantısını yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kabine hakkında son dakika açıklaması "Bakanlar Meclis’ten de olabilir"







Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Bakanlar Kurulu'nda Meclis'ten de isimler olacak mı sorusuna, "Kabine'de Meclis'ten de isimler olabilir, neden olmasın" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"23 Nisan 1923'ten beri Meclis'te görev alanları saygı ile yad ediyorum. Hizmet yarışında bu kez bayrağı sizler devraldınız. Karşımdaki manzarayı tecrübe ile yeniliğin mükemmel bir sentezi olarak görüyorum. Her birinizin çalışmasına, sadakatine ihtiyacımız var. Tek bir anımızı bile boşa geçirmeye hakkımız yok. Rabbim mahçup etmesin."

"Pazartesi akşam 21:00'de yeni kabineyi açıklayacağız"

"MİLLETİMİZİN YAPTIĞI BU HASSAS AYARI DİKKATLE İNCELEMEK LAZIM"

"Yüzde 42,6'lık bir oy elde ettik. Meclis'te sayısı 600'e çıkan vekil sayısının yüzde 49'unu elde ettik. MHP ile birlikte yüzde 57'lik bir çoğunluğa sahibiz. Biz 7 Haziran haricinde hep tek başımıza yeterli çoğunluğa sahip olarak yönetmiş bir partiyiz. Daha çok çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor. Bizim milletimizin mesajlarına hayran olmamak elde değil. Seçim sonuçlarını buna göre okumak gerekiyor. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde 52,56 oy oranı ile bize teveccüh göstermiştir. Buna karşılık milletimiz Meclis'te AK Parti'yi yine birinci parti yapmış ancak hedefinin gerisinde bırakmıştır. Milletimizin yaptığı bu hassas ayarı dikkatle incelemek gerekir."





"15 TEMMUZ'U BAŞARISIZLIĞA UĞRATTIK"

"Biz her zorluğun üstesinden milletimizle aştık. Bize kurulan tuzakları bu sayede aştık. Dördüncü dönemde yaşadığımız yol kazasını bu şekilde aştık. 15 Temmuz'u milletimizle başarısızlığa uğrattık. Yönetim sistemimizi değiştiren adımları milletimizle attık. 24 Haziran sonuçlarına bu şekilde ulaştık. Yapmamız gereken, yine milletin gösterdiği istikamette yürümektir. Kendisini AK Parti'nin üstünde görenlerle yürümek mümkün değildir. Onların artık gözleri görmez, kulakları hakikati duymaz olmuştur."





22 ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI KATILACAK

"Pazartesi günü yapılacak yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Külliyemizde muhteşem bir başlangıç töreni gerçekleştireceğiz. Her ülkeden Türkiye dostu kardeşlerimiz törene katılacaklar. 22 ülkenin Cumhurbaşkanı katılacak. Milletimizin her kesimden temsilcileri de bu törene davet edilecek."

"22 ülkenin cumhurbaşkanı katılacak"







"Aynı gün yeni yönetim mimarisini ihlas eden cumhurbaşkanı olarak da yayınlayacağız. Kabinemizi 21.00'da açıklayacağız. Türkiye'ye patinaj yaptıran eski sistemi geride bırakarak yeni sisteme başlayacağız. Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş insanlar topluluğuyuz. Kimseye tepeden bakamayız, böyle yürüyemeyiz. Bir davanın mensupları olarak her türlü tepeden bakmayı ayak altına alarak yürümeye devam edeceğiz. Aksi takdirde, bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduysa, biz de yerle yeksan oluruz. Kimse kendini baki sanmasın, heimiz faniyiz. Aksi takdirde bedeini ağır öderiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu