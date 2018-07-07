AK Parti grubu toplandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

MECLİS, milletvekillerinin yemin töreni için bugün saat 14.00'te toplanıyor. Yemin törenini, 27. dönem parlamentosunun en yaşlı üyesi olan eski CHP Genel BaşkanAntalyalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlığının elvermemesi üzerine TBMM Geçici Başkanı olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek.

Yemin töreninden önce de AK Parti Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğanbaşkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını yapacak. Erdoğan'ın konuşma yapacağı toplantının basına kapalı bölümünde ise TBMM Başkan adayı için temayül yoklamasının yanı sıra AK Parti'nin grup başkanı ile başkanvekillikleri seçiminin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yemin töreniyle birlikte Meclis Başkanlığı süreci de bugün start alacak. Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00'te sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi

AK PARTİ GRUBU TOPLANDI

Seçimlerden sonraki ilk AK Parti grup toplantısının açılış konuşmasını Başbakan Binali Yıldırım yaptı

Yıldırım, şunları söyledi:

"Milyonların rızasını aldık, kara propagandalara boyun eğmedik. 16 yıldır zorlu davalardan başarıyla çıktık. Hem liderimizin, hem grubumuzun hem de milletimizin verdiği emanete halel getirmedik. Cumhuriyet tarihinin belki de en uzun iki yılını kırmadan dökmeden sayenizde başardık. Milletimizle kenetlendik, rabbimiz bize güzel bir zafer nasip ettik. 24 Haziran tüm vesayetlerin ortadan kaldırıldığı bir seçimolmuştur. Bize güvenen milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Milletimizin bize verdiği emaneti daha ileri götürmek, cumhuriyetimizi 100. yıl hedeflerine ulaştırmaya gayret edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Burada olan, olmayan, bayrak değişiminde kin gütmeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletin partisi olarak ne adar şeref duysak azdır. Zor zamanda liderimizle kenetlendik, eğilmedik, bükülmedik. Sonunda zafere erdik. 16 yılda ülkemize liderliğinizde çok önemli eserler kazandırdık. Saldırılara karşı amansız mücadele verdik. Birçok eserleriniz arasında AK Parti ile MHP arasında başlattığınız Cumhurbaşkanlığı Sistemi olmuştur. MHP'li arkadaşlarımıza da huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum."

"Demokrasiyi daha da geliştireceğiz, hukuk devletinden taviz vermeyeceğiz, üreteceğiz, refahı artıracağız, milletimize adil şekilde dağıtacağız. 65. Hükümet adına bize güveninizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm arkadaşlarım ve sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bilmeden kırdığımız varsa hakkını helal etsin, ben de hakkımı helal ediyorum."