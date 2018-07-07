Erdoğan 7 düvele karşı mücadele etti

15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in, Kayseri
'nin Bünyan ilçesinde yaşayan babası Yahya Kemal Yiğit, SABAH'a konuştu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye
dünyada adından söz ettiren bir ülke oldu. ABD başkanının önünde el pençe divan duranları da gördük. Bunu hazmedemeyenler Erdoğan'ı indirmek istedi.
Artık halk uyandı. Patates, soğan, dolar oyunlarına kulak asmadı. Bu millet yiğidine sahip çıktı. Erdoğan 24 Haziran seçimlerinde 7 düvele karşı mücadele etti. Bir şehit babası olarak "Yolum Erdoğan'ın yoludur"- diyorum. Erdoğan İslam coğrafyasının da tek umududur.
Cezaevlerindeki FETÖ
'cü hainlerin sandıklarından Muharrem İnce
ve HDP
'nin çıkmasına şaşırmadım. CHP
'nin yaptığı gizli ittifakların delili sandıktır.