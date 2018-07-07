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’nün kalemşorlarına mahkemede ceza yağdı

ve 8, ve 10’ar yıl hapis cezası aldı

Giriş Tarihi: 7.7.2018
FETÖ’nün kalemşorlarına mahkemede ceza yağdı
Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski kalemşorlarıyla ilgili dava sonuçlandı. 13. 'ndeki duruşmada mlahkeme heyeti sanıklar ve 'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl dokuzar ay, sanıklar ve 'ın ise aynı suçtan 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık 'ın da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine hükmetti.

MÜTALAADAN...
Cumhuriyet savcısı, 5 Nisan'da sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, İhsan Duran Dağı ve Cengiz'in "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. Savcı, sanıklar Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Nuriye Ural'ın 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
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FETÖ’nün kalemşorlarına mahkemede ceza yağdı
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