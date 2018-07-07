FETÖ’nün kalemşorlarına mahkemede ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ
/PDY
) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski kalemşorlarıyla ilgili dava sonuçlandı. İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesi
'ndeki duruşmada mlahkeme heyeti sanıklar Ali Bulaç
ve Şahin Alpay
'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl dokuzar ay, sanıklar Mümtazer Türköne
ve Mustafa Ünal
'ın ise aynı suçtan 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Ahmet Turan Alkan
'ın da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine hükmetti. MÜTALAADAN...
Cumhuriyet savcısı, 5 Nisan'da sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, İhsan Duran Dağı ve Orhan Kemal
Cengiz'in "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. Savcı, sanıklar Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Nuriye Ural'ın 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.