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İttifakla Meclis'e giren Saadetliler 'den istifa etti

Yemin töreni öncesi alınan istifa kararlarından sonra 'nin milletvekili sayısı 144'e düştü.

Giriş Tarihi: 7.7.2018 16:56 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 16:59
İttifakla Meclis'e giren Saadetliler CHP'den istifa etti

24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı ile Cumhur İttifakı karşısında birleşen muhalefet partileri, Millet İttifakı'nı kurmuştu.

Sandık başına giden milletin tercihi Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olunca, Millet İttifakı dağıldı. Saadet Partisi ile İyi Parti, ittifakın sona erdiğini açıkladı.

Meclis'te devam eden yemin töreni öncesi 'ye bir şok daha geldi.

SON DAKİKADA İSTİFA GELDİ

CHP listelerinden milletvekili olmaya hak kazanan 2 Saadet Partili, CHP'den istifa etti.

İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ile Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis Başkanlığına istifasını verdi.

Böylelikle, CHP'nin milletvekili sayısı 146'dan 144'e düşmüş oldu.

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İttifakla Meclis'e giren Saadetliler CHP'den istifa etti
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