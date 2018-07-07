İzmir merkezli 30 ilde 65 gözaltı

İzmir
'de FETÖ
'nün TSK
'daki hücre yapılanmasına operasyon düzenlendi. Mahrem imamlaryla ankesörlü telefonla görüştüğü tespit edilen 59'u muvazzaf 75 kripto FETÖ'cü hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 8'nin daha önce ihraç edildiği öğrenildi.Polis ekipleri dün sabah İzmir merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şu ana kadar 65 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İzmir'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. ByLock kullandıkları tespit edilen şüphelilerden birinin evinde ıslak imzalı tarih atılmış 1 ABD doları ele geçirildi.