Meclis’te yemin günü

MAZBATALARINI alan 27'nci dönem milletvekilleri bugün en heyecanlı günlerinden birini yaşayacak. TBMM Genel Kurulu'nda tek tek yemin edecek olan milletvekilleri için saat 14.00'te ant içme töreni yapılacak. Tek tek kürsüye gelecek olan milletvekilleri Anayasa'daki metni okuyarak yemin edecek. AK Parti
Grubu da toplanarak Meclis Başkanlığı için adayını belirleyecek. TBMM Geçici Başkanlığını alacak olan Durmuş Yılmaz yemin törenini yönetecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'te törenle karşılanacak. ANKARA