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Grup Başkanı oldu

Grup Başkanı, Mustafa Şentop, Meclis Başkanvekili olacak. Mehmet Emin Akbaşoğlu Ak Parti Grup Başkanvekili olacak.

Giriş Tarihi: 7.7.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 12:23
Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen grup toplantısının ardından Meclis yönetimi netleşiyor. AK Parti Grup başkanlığına 'nın getirileceği öğrenilirken, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mehmet Muş yerlerini koruyacak.

NACİ BOSTANCI

Grup Başkanvekili olan Mustafa Elitaş'ın yerine Cahit Özkan, İlknur İnceöz'ün yerine Özlem Zengin görev yapacak. Öte yandan AK Parti'nin beşinci Grup Başkanvekilliğini alabilmesi için TBMM Başkanlık Divanı'ndan karar alınması bekleniyor.

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Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı oldu
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