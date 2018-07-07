Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen grup toplantısının ardından AK Parti Meclis yönetimi netleşiyor. AK Parti Grup başkanlığına Naci Bostancı'nın getirileceği öğrenilirken, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mehmet Muş yerlerini koruyacak.

NACİ BOSTANCI

Grup Başkanvekili olan Mustafa Elitaş'ın yerine Cahit Özkan, İlknur İnceöz'ün yerine Özlem Zengin görev yapacak. Öte yandan AK Parti'nin beşinci Grup Başkanvekilliğini alabilmesi için TBMM Başkanlık Divanı'ndan karar alınması bekleniyor.

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