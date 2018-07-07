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Son dakika: mezuniyetinde skandal pankartı taşıyanlar gözaltında

Son dakika haberi! Cumhuriyet Başsavcılığı, 'de yapılan mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı 'a hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanına hakaret eden 3 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 09:52
Son dakika: ODTÜ mezuniyetinde skandal pankartı taşıyanlar gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı, 'de yapılan mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı 'a hakaret içeren pankartı taşıyan 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda şahısların gözaltına alındığını açıkladı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "ODTÜ'de yapılan mezuniyet töreni sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış ve 3 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

ODTÜ'de mezuniyet töreninde skandal pankart

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Son dakika: ODTÜ mezuniyetinde skandal pankartı taşıyanlar gözaltında
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