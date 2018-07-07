Ömer babasına ve dedesine layık olsun

Ankara'da
yaşayan Fazıl Gürs
, FETÖ
'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kayınpederi Necati Sayın
ile birlikte Genelkurmay Başkanlığına gitti. Vatandaşların üzerine sürülen bir tankı durdurabilmek için üst geçide çıkan Gürs, tankın üst geçide çarpması sonucu düşerek şehit oldu. Hainler, kayınpederi Necati Sayın'ı da şehit etti. Fazıl Gürs'ün, 8 yaşında olan oğlu Ömer Gürs ise önceki gün, sünnet oldu. Ankara Ihlamur Kasrı'nda yapılan ve eski bakanlardan Recep Akdağ
ile Taner Yıldız
'ın da katıldığı sünnet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın okuduğu "Ey oğul" şiiri yer aldı. SABAH'a konuşan Anne Bilge Gürs hislerini şöyle anlattı: "Onların yokluklarını aldığımız her nefeste hissediyoruz. Her iki şehidimizin de en çok istediği şey, Ömer'in sünnet olduğunu görmekti. Ömer baba
sının yokluğunu çok arıyor ama ben üzülmeyeyim diye bunu belli etmemeye çalışıyor. Onun babası da benim babam da özlenecek bir babaydı. Babasına ve dedesine layık olsun istiyorum. Ölüm kimseye yakışmaz ama babama da eşime bu şekilde çok yakıştı. Kimseye böyle güzel bir mertebe nasip olmaz."