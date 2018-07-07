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sına ve dedesine layık olsun

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018
Ömer babasına ve dedesine layık olsun
Ankara'da yaşayan , 'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kayınpederi ile birlikte Genelkurmay Başkanlığına gitti. Vatandaşların üzerine sürülen bir tankı durdurabilmek için üst geçide çıkan Gürs, tankın üst geçide çarpması sonucu düşerek şehit oldu. Hainler, kayınpederi Necati Sayın'ı da şehit etti. Fazıl Gürs'ün, 8 yaşında olan oğlu Ömer Gürs ise önceki gün, sünnet oldu. Ankara Ihlamur Kasrı'nda yapılan ve eski bakanlardan ile 'ın da katıldığı sünnet töreninde 'ın okuduğu "Ey oğul" şiiri yer aldı. SABAH'a konuşan Anne Bilge Gürs hislerini şöyle anlattı: "Onların yokluklarını aldığımız her nefeste hissediyoruz. Her iki şehidimizin de en çok istediği şey, Ömer'in sünnet olduğunu görmekti. sının yokluğunu çok arıyor ama ben üzülmeyeyim diye bunu belli etmemeye çalışıyor. Onun babası da benim babam da özlenecek bir babaydı. Babasına ve dedesine layık olsun istiyorum. Ölüm kimseye yakışmaz ama babama da eşime bu şekilde çok yakıştı. Kimseye böyle güzel bir mertebe nasip olmaz."
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Ömer babasına ve dedesine layık olsun
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