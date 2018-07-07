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Şehidin emanetine nikâh şahitliği yapacak

şehidi ’in oğlunu ’ye koruma olarak aldıran Erdoğan, dünya evine girmeye hazırlanan gencin nikâh şahitliğini de üstlendi

TÜLAY CANBOLAT Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018
Şehidin emanetine nikâh şahitliği yapacak
gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilere karşı vatan savunmasında şehit düştü. Şehit İbiş'in hayattayken iki hayali vardı. Biri çok sevdiği Cumhurbaşkanı'na bir şekilde hizmet etmek, diğeri ise Erdoğan'ın küçük oğlunun nikah şahitliğini yapmasıydı. Erdoğan özel talimatla şehidin oğlu 'i 'de koruma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de şehit oğlu Çağrı İbiş'in nikahında şahitlik edecek. Üç oğlu için 'vatan için şehit olmaya hazırlar' diyen anne Miyase İbiş (54), "Eşim vatanı canından önce gelen biriydi. Tek sevdası vatan ve Erdoğan'dı. Onun dik duruşu ve cesareti ile vatan her oyuna ve ittifaka rağmen ayakta. Çok mutluyuz" diye konuştu.

'ONU KORUMAK BÜYÜK ONUR'
Şehit oğlu Çağrı İbiş (25) ise, "Babam çok istiyordu Reisimizin yakınında hizmet etmek. Bu bana nasip oldu. Babamın şahadetinden sonra bana baba gibi sahip çıktı. Ölene kadar canımla koruyacağım onu. Nikahıma devletim adına Reisimiz şahit, böylece babamın ikinci hayali de gerçek olacak" dedi. Şehidin diğer oğlu Yasin İbiş (33) de, "Babam , 'Oğlum bu gece çıktık çıktık yoksa ömür boyu vatansızların esiri olacağız' demişti. Ona sözüm var. Ölene kadar emaneti olan vatana canımla sahip çıkacağım" diye konuştu.
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Şehidin emanetine nikâh şahitliği yapacak
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