Son dakika: Akkuş’un yaptığı atama listelerinde FETÖ torpili

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile ilgili hazırlanan bir raporda katıldığı kursta başarısız olduğu halde JAK timlerinde çalışan Hacı Hüseyin Ç'nin Akkuş tarafından atandığı ve şimdilerde Akkuş'la aynı FETÖ dosyasından yargılandığı ortaya çıktı.







TANIK İDDİALARI BELGELERLE DOĞRULANDI



Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında emrindeki askerlere 'Sıkıyönetim komutanı olarak atandım, benden başka kimseden emir alma ve İl Jandarma Komutanlığında görevli tüm personeli hizmet binasına en kısa sürede çağır' emrini veren Bursa İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş hakkında verilen 'FETÖ'cü değilse eğer emrindeki askerlerle konuşmazdı. Kendi gibi olan askerlere imtiyaz tanır, en önemli birimlerde çalıştırırdı' şeklindeki tanık iddiaları belgelerle doğrulandı.





JAK TİMLERİNE ATANDIĞI GÖRÜLDÜ



Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Jandarma Arama Kurtarma timleri ile ilgili hazırlanan bir raporda Yurdakul Akkuş'un şimdilerde aynı dosyada yargılandığı Hacı Hüseyin Ç'yi kurslarda başarısız olmasına rağmen JAK timlerinde çalıştırdığı ve bu durumun gözlerden kaçmadığı ortaya çıktı. Raporda Jandarma Genel Komutanlığı "JAK timlerinde görevlendirilen personelden yaz dağ arama kurtarma kursunu, kış dağ arama kurtarma kursunu personelin görmediği, kursa gönderilip kursta başarılı olamayan bir personelin J. Kd. Bşçv. Hacı Hüseyin Ç'nin halen JAK timind görev yaptığı" ifadelerine yer verilirken Akkuş onaylı atama listelerinde de Osmangazi Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığında 1'inci Önleme Müdahale Tim Komutanı olarak görev yapan Hacı Hüseyin Ç'nin başarısız olmasına rağmen 'bu görevi yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olması nedeniyle' denilerek JAK timlerine atandığı görüldü.

SANIKLAR HAKKINDA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE...



Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tanık olarak katılan birçok askeri personelin hakkında 'Kendisinin belli bir kadrosu vardı. Bu kadro şuan burada FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanıyor. Görevdeyken bu kadronun dışında kimseyle görüşmez toplantıları bu kadroyla yapar en iyi yerlerde bu kadrodaki personeli çalıştırırdı' yönündeki tanık ifadelerini yalanlayan Akkuş'un FETÖ'cü askerlere tanıdığı ayrıcalık belgelerle doğrulandı. Akkuş ve beraberindeki askerlerin yargılamaları halen devam ederken, sanıklar hakkında önümüzdeki günlerde karar verilmesi bekleniyor.