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: Meclis'te başlıyor! Milletvekilleri yemin edecek

27. Dönem Milletvekillerinin yemin edeceği 'nin ilk oturumu başladı. Oturumu geçici Başkan sıfatı ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetiyor. Yılmaz oturumun açılışında ilk konuşmayı gerçekleştiriyor. Yılaz'ın konuşmasının ardından milletvekilleriin yemin töreni başlayacak. Oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Son Başbakan Binali Yıldırım da takip ediyor. in başlangıcı itibarı ile Binali Yıldırım'ın Başbakanlık görevi sona erecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Başbakanlık makamı bulunmayacak.

Giriş Tarihi: 7.7.2018 14:03 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 14:23
Son Dakika: Meclis'te yeni dönem başlıyor! Milletvekilleri yemin edecek

Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM'DE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.

TBMM'de 27. Dönem 1. Yasama Yılı, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı

Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Yakın geçmişimizde yaşadıklarımızın ardından bu Meclis kadrosunun ibret alarak adımlar atacağına inanıyorum. Tercih edilen politikalar sonucunda çıkan olumsuzlukların hesabını iktidarlar sandıkta verirler. Bağımsızlığımızın teminatı olan bu Gazi Meclis'i korumak hepimizin sorumluluğundadır. Bu Meclis'in saygınlığına gölge düşürecek işlerden kaçınmak milletimize karşı ahlaki görevimizdir. Başta Meclis'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepinize saygılarımı sunuyorum. in hayırlı olmasını dilerim."

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Son Dakika: Meclis'te yeni dönem başlıyor! Milletvekilleri yemin edecek
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