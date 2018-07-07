Son Dakika: Meclis'te yeni dönem başlıyor! Milletvekilleri yemin edecek

Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM'DE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.

TBMM'de 27. Dönem 1. Yasama Yılı, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı

Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Yakın geçmişimizde yaşadıklarımızın ardından bu Meclis kadrosunun ibret alarak adımlar atacağına inanıyorum. Tercih edilen politikalar sonucunda çıkan olumsuzlukların hesabını iktidarlar sandıkta verirler. Bağımsızlığımızın teminatı olan bu Gazi Meclis'i korumak hepimizin sorumluluğundadır. Bu Meclis'in saygınlığına gölge düşürecek işlerden kaçınmak milletimize karşı ahlaki görevimizdir. Başta Meclis'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepinize saygılarımı sunuyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim."