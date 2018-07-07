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Son dakika: Zonguldak'ta operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi! Zonguldak'ta terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 09:27
Son dakika: Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen uyruklu şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Bir süre önce takibe alınan şüpheliler Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kdz. Ereğli ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Biri kadın 4 şüpheli Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdürdüğü öğrenildi.

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Son dakika: Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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