‘Son KHK ile Emniyet ve TSK’dan ihraçlar olacak’

Başbakan Binali Yıldırım
, Başbakanlık Muhabirleri ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Muhabirlerle vedalaşan Yıldırım, soruları da özetle şöyle yanıtladı: ZAFİYET YAŞANMAYACAK:
18 Temmuz'da sona erecek olağanüstü hal
sürecine ait kararname de çıkacak. İl İdaresi Kanunu'na, Terörle Mücadele Kanunu'na yeni hükümler kondu. Olağanüstü hal kalkmış olsa bile terörle mücadelede zafiyet yaşanmayacak. Gözaltı süreleriyle ilgili de düzenleme var. Bütün kurumlardan ihraçlar var, ağırlıklı olarak Emniyet ve TSK'dan. MECLİS AÇILDIĞINDA 'BEDELLİ' ELE ALINACAK:
Bedelli askerlik ile ilgili verilmiş bir karar yok. O konuda çalışma yapılıyor. Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Meclis açıldığında ele alınacak. ÇALIŞMAYA DEVAM:
Başbakanlık bitiyor bundan sonrası Allah kerim. Allah bir kapıyı kapar bir kapıyı açar. Nerede, hangi pozisyonda olursak olalım yine memleketimiz için çalışmaya, üretmeye gayret edeceğiz.
Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki hatıra ormanına fidan dikti. Son başbakan olarak fidan diktiğine işaret eden Yıldırım, "Gider ayak dikili bir ağacımız olsun. Son fidanımızı da dikelim" diye espri yaptı.