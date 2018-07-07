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699 sayılı son ile iade ve ihraç edilenler listesi açıklandı mı? Yeni ve son KHK 'de yayımlandı

dönemini kapsayan geçtiğimiz iki yıl içerisinde 31 adet Kanun Hükmünde Kararname () çıkartıldı. ’de yayımlanan bu kararnameler ile terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. Başbakan Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada 6 Temmuz’da yeni KHK yayımlanacağını duyurmuştu. 699 sayılı Yeni KHK ile , emniyet ve devletin diğer kurumlarından ihraç edilenler isim listesi belli olacak. Başta olmak üzere terör örgütü ile bağlantısı olan kişiler ihraç edilecek. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. 7 Temmuz 699 sayılı KHK ile ilgili son dakika gelişmelerine buradan ulaşabileceksiniz. KHK kapsamında iade edilen ve ihraç edilenlerin isim isim listesi yayınlandığı an sabah.com.tr'de.

Giriş Tarihi: 7.7.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 10:23
699 sayılı son KHK ile iade ve ihraç edilenler listesi açıklandı mı? Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı

Başbakan Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada bugün için yeni bir 'nın yayımlanacağını belirtti. Yeni ve son KHK ile başta olmak üzere terör örgütü ile bağlantısı olanlar , emniyet ve diğer devlet kurumlarından ihraç edilecekler. Öte yandan dönemini kapsayan kapsayan geçtiğimiz iki yıl içerisinde 31 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartıldı ve terörle mücadele noktasında da önemli adımlar atıldı. Yeni ve son KHK ile ihraç edilenler listesi yayınlandığı an bu başlık altından gelişmeleri takip edebilirsiniz.

YENİ KHK İLE İHRAÇ EDİLENLER LİSTESİ BUGÜN YAYINLANACAK MI?

Başbakan Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada tamamlanan son KHK'nın bugün yayımlanacağını ve terörle mücadeleye ilişkin önemli düzenlemelerin olacağını duyurdu. Yeni KHK ile TSK ve Emniyet başta olmak üzere devletin diğer kurumlarından ihraç edilenler olacak. İsim isim liste açıklandığı an buradan öğrenebileceksiniz.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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699 sayılı son KHK ile iade ve ihraç edilenler listesi açıklandı mı? Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı
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