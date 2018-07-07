Tahliye edilen FETÖ sanığı bakın nerede yakalandı?

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevedAntalyalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik operasyon düzenlendi.

SÖZDE "HATAY TALEBE MESULU"

Operasyonda, FETÖ'nün sözde Kütahya il sorumlusu olduğu iddia edilen D.İ, örgu¨tte so¨zde Hatay il talebe mesulu olarak go¨rev yaptıgˆı degˆerlendirilen K.T. ile E.H. gözaltına alındı.

ARANAN DENİZLİ SORUMLUSU DA YAKALANDI

"Sadık" kod adını kullandığı öne sürülen D.İ'nin, 2015 yılı o¨ncesinde örgütün so¨zde Denizli il sorumluluğu, 2015-2016 yıllarında Ku¨tahya'da Tavs¸anlı ilc¸e sorumluluğu ve 2016-2017 yıllarında Ku¨tahya il sorumlusu olarak go¨rev yaptıgˆı ve Denizli Agˆır Ceza Mahkemesince arandığı öğrenildi.

ARANAN ŞÜPHELİ DE AYNI EVDEYDİ

"Rıdvan" kod adını kullanan K.T'nin de I·zmir Sulh Ceza Hakimligˆince arandığı belirtildi.

E.H'nin ise ByLock kullanıcısı olduğu davadan tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine rağmen, firari o¨rgu¨t mensuplarına yardım etmeyi sürdürdüğü öne sürüldü.

Aramada, sahte nu¨fus cu¨zdanı, su¨ru¨cu¨ belgesi, 12 bin 795 lira, bin 920 dolar ve c¸ok sayıda dijital materyal ele gec¸irildi.