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Tahliye edilen sanığı bakın nerede yakalandı?

Antalya'da, /'ye yönelik operasyonda, hücre evinde saklandıkları iddia edilen örgütün sözde il sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin kullanıcısı olduğu davadan tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine rağmen, firari o¨rgu¨t mensuplarına yardım etmeyi sürdürdüğü iddia edildi. Aramada, sahte nu¨fus cu¨zdanı, su¨ru¨cu¨ belgesi, nakit para ve c¸ok sayıda dijital materyal ele gec¸irildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 18:43
Tahliye edilen FETÖ sanığı bakın nerede yakalandı?

Cumhuriyet Başsavcılığınca, / üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevedAntalyalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik operasyon düzenlendi.

SÖZDE "HATAY TALEBE MESULU"

Operasyonda, FETÖ'nün sözde il sorumlusu olduğu iddia edilen D.İ, örgu¨tte so¨zde il talebe mesulu olarak go¨rev yaptıgˆı degˆerlendirilen K.T. ile E.H. gözaltına alındı.

ARANAN DENİZLİ SORUMLUSU DA YAKALANDI

"Sadık" kod adını kullandığı öne sürülen D.İ'nin, 2015 yılı o¨ncesinde örgütün so¨zde il sorumluluğu, 2015-2016 yıllarında Ku¨tahya'da Tavs¸anlı ilc¸e sorumluluğu ve 2016-2017 yıllarında Ku¨tahya il sorumlusu olarak go¨rev yaptıgˆı ve Denizli Agˆır Ceza Mahkemesince arandığı öğrenildi.

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ARANAN ŞÜPHELİ DE AYNI EVDEYDİ

"Rıdvan" kod adını kullanan K.T'nin de I·zmir Sulh Ceza Hakimligˆince arandığı belirtildi.

E.H'nin ise kullanıcısı olduğu davadan tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine rağmen, firari o¨rgu¨t mensuplarına yardım etmeyi sürdürdüğü öne sürüldü.

Aramada, sahte nu¨fus cu¨zdanı, su¨ru¨cu¨ belgesi, 12 bin 795 lira, bin 920 dolar ve c¸ok sayıda dijital materyal ele gec¸irildi.

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Tahliye edilen FETÖ sanığı bakın nerede yakalandı?
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