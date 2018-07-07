TSK’daki kripto FETÖ’cülere dev operasyon

İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ
'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları anlaşılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK
) kriptolara yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında, tespit edilen Üsküdar'ın Mimar Sinan, Bulgurlu ve Ünalan mahallelerindeki 4 ayrı hatta sözde "örgüt imamları" tarafından aralarında muvazzaf asker, Hava Harp Okulu
ve askeri lisede öğrencilerin de bulunduğu 934 askerin irtibat kurduğu belirlendi. 372'si hakkında daha önceden darbe girişimi veya örgüte iltisaklı oldukları gerekçesiyle adli soruşturma yapıldığı ve bir kısmının tutuklu olduğu, 114'ü hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın ilk aşamasında, terör örgütü üyeliği olmayan ve söz konusu ankesörlü telefonlarla yalnızca "ardışık" olarak irtibatı tespit edilen 271 şüpheli hakkında üç farklı dosya hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın yönettiği operasyonda 271 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah 05.00'te operasyon için düğmeye basan Terörle Mücadele ekipleri şüphelilere ait adreslerde arama ve gözaltı işlemi uyguladı. İstanbul merkezli 47 ilde ayapılan operasyonlarda şu ana kadar 165 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında Samsun'da 3, Malatya'da 6 asker yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki dijital delillere el konulurken, ankesör telefonların bulunduğu işyerlerinin ikisinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki büfe, ikisinin ise Burgurlu ile Ünalan'daki kuruyemişçi olduğu öğrenildi. 1 EMEKLİ TUĞGENERAL, 10 ALBAY
Askeri öğrencilerin de aynı darbeci askerler gibi 'mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlardan görüştüğü de ilk kez bu soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Söz konusu 271 şüpheliden 120'si Hava Harp Okulu ve Askeri Lise Öğrencisi, 29'unun farklı sebeple TSK'dan ihraç olan, 122'sinin de muvazzaf asker olduğu bildirildi. Muvazzaf ve ihraç edilen askerlerin de aralarında bulunduğu 271 şüphelinin rütbeleri ise şu şekilde: "1 emekli tuğgeneral, 10 albay, 1 yarbay, 11 binbaşı, 14 yüzbaşı, 14 üsteğmen, 16 teğmen, 83 astsubay, 1 uzman çavuş, 120 askeri öğrenci." EMEKLİ TUĞGENERAL YAZICI DA GÖZALTINDA
İstanbul'da
gözaltı kararı verilen 271 asker arasında emekli Tuğgeneral Şener Yazıcı da var. Yazıcı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandı. Yazıcı, Tümgeneral Veli Yıldırım ve Tuğamiral Ömer Mesut Ak'la birlikte 14 Ekim'de adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi. Üçüne de yurt dışına çıkış yasağı kondu. Yazıcı, İstanbul'da 15. Füze Üst Komutanı olarak görev yapıyordu. Bodrum'da kaldığı otelde dün gözaltına alınan Yazıcı'nın; ankesörlü telefon üzerinden mahrem imamıyla ve darbecilerle irtibatı tespit edildi.