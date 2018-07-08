Adli tatil 2018 ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Adli tatil tarihleri...

2018 Temmuz ayında başlayacak adli tatil için sayılı günler kaldı. Hukukçular ve yargı makamlarında işi olan vatandaşlar adli tatilin zamanını merak ediyor. Peki; Adli tatil 2018 ne zaman? Adli tatil 2018 ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...
Türkiye'nin yargı camiasında adli tatil: Yıllar içinde teamül haline gelen adli tatil tarihi 20 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında kalıcı hale gelmiştir. Yani bu yıl 2018 yılında adli tatil 20 Temmuz Cuma günü başlayıp 31 Ağustos 31 Ağustos Cuma günü sona erecek.
Adli tatille çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kanunlar adli tatilin süresi ve adli tatilde görülecek işleri düzenlemektedir. İşte teamül haline gelen adli tatil ile ilgili yapılan güncel düzenlemeler...
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Kanun No:6100)
MADDE 102 – (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar."
MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.
B- CEZA MAHKEMELERİ
Ceza Muhakemesi Kanunu (Kanun No: 5271)
Adli tatil
MADDE 331 – (1)
II – İDARİ YARGI (BÖLGE İDARE, İDARE ve VERGİ MAHKEMELERİ)
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU (KANUN NO: 2577)
Sürelerle İlgili Genel Esaslar
Madde 8 – 3. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.
Madde 61 – 1. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler.
2. Ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, her bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek üç hakimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi kalanlardan en kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye nöbetçi mahkemenin başkanlığını yapar.
3. (DEĞİŞİK BENT: 10/06/1994 – 4001/27 md.) Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların yıllık izin hakları saklıdır.
Nöbetçi mahkemenin görevleri
Madde 62 – Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür:
a) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler,
b) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.