Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Anayasa’nın 216 maddesinde uyum için yeniden düzenleme

’nın 216 maddesinde uyum için yeniden düzenleme

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. KHK ile Bakanlar Kurulu'nun yetkileri 'na devredildi. Cumhurbaşkanı Yardımcıları'nın yetkili olduğu alanlarda da 'Başvekil' ve '' ibareleri yerine 'Cumhurbaşkanı Yardımcıları' ibaresi getirildi. 'nın 216 maddesindeki 'Başbakanlık', 'Bakanlar Kurulu', 'Hükümet', 'İcra Vekilleri Heyeti' ibareleri 'Cumhurbaşkanı' ve 'Cumhurbaşkanlığınca' şeklinde değiştirildi. 2935 sayılı Kanunu'nun 8 fıkrasında değişiklik yapıldı. OHAL'in nasıl çıkartılacağı ve OHAL'e ilişkin Bakanlar Kurulu yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi. OHAL Kapsamındaki KHK'ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olarak düzenlendi. Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılacak bütün tüzük ve yönetmelikler de Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkartılacak. ile ilgili kanunlardaki sıkıyönetim ibareleri de kaldırıldı. 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu'nun 24'üncü maddesinin 3. fıkrası ile 4678 sayılı TSK'da istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubaylarla ilgili kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası ve 4572 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "sıkıyönetim" ibareleri de kaldırıldı. KHK hükümleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yemin etmesinin ardından yürürlüğe girecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Anayasa’nın 216 maddesinde uyum için yeniden düzenleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN