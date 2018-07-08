Anayasa’nın 216 maddesinde uyum için yeniden düzenleme

Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK
), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. KHK ile Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı
'na devredildi. Cumhurbaşkanı Yardımcıları'nın yetkili olduğu alanlarda da 'Başvekil' ve 'Başbakan
' ibareleri yerine 'Cumhurbaşkanı Yardımcıları' ibaresi getirildi. Anayasa
'nın 216 maddesindeki 'Başbakanlık', 'Bakanlar Kurulu', 'Hükümet', 'İcra Vekilleri Heyeti' ibareleri 'Cumhurbaşkanı' ve 'Cumhurbaşkanlığınca' şeklinde değiştirildi. 2935 sayılı OHAL
Kanunu'nun 8 fıkrasında değişiklik yapıldı. OHAL'in nasıl çıkartılacağı ve OHAL'e ilişkin Bakanlar Kurulu yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi. OHAL Kapsamındaki KHK'ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olarak düzenlendi. Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılacak bütün tüzük ve yönetmelikler de Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkartılacak. TSK
ile ilgili kanunlardaki sıkıyönetim ibareleri de kaldırıldı. 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu'nun 24'üncü maddesinin 3. fıkrası ile 4678 sayılı TSK'da istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubaylarla ilgili kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası ve 4572 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "sıkıyönetim" ibareleri de kaldırıldı. KHK hükümleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yemin etmesinin ardından yürürlüğe girecek.