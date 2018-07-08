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2018 son dakika haberi! Bedelli askerlik ne zaman çıkacak ve yaş sınırı ile ücreti ne olacak?

konusunda beklentiler devam ederken bedelli konusunda son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 5.5 milyon genci ilgilendirdiği tahmin edilen bedelli askerlik detayları da günden güne merak edilip araştırılıyor. Özellikle seçimler sonrasında hükümet kanadından 'Bedelli askerlik' konusunda yeni açıklamalar yapılırken ve asker adayları da bu açıklamaları merakla takip ediyor. 24 Haziran seçimleri öncesi başlayan bedelli askerlik süreci, seçim sonrası da gündemde yer almış ve en son Başbakan Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'ndeki Başbakanlık Basın Merkezi'nde medya mensuplarıyla bir araya geldiği vedalaşma programında da önemli konu başlıklarından birisi olarak yer almıştı. Henüz askerlik hizmetini tamamlamamış olan adaylar, bedelli askerlik konusunu ilgiyle izlerken bir takım sorulara da cevap arıyorlar. Bu soruların en önemlileri ise, bedelli askerlik yaş sınırı ne olacak? 2018 bedelli askerlik ücreti ne kadar? bedelli askerlik tarihleri? şeklinde sıralanıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, bu ayrıntılara yer verdik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.7.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 15:30
Bedelli askerlik 2018 son dakika haberi! Bedelli askerlik ne zaman çıkacak ve yaş sınırı ile ücreti ne olacak?

bekleyen yurttaşlara son dakika müjdesi 24 Haziran seçimleri öncesinde gelmişti. Seçim öncesi konuşulan; ancak netleşmeyen bedelli askerlik sürecinin detayları iyice netleşmeye başladı. Kulislerde bedelli askerlik ile ilgili konuşulan detayların kamuoyuna yansıması, bedelli adaylarını heyecanlandırıyor. En son olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar bedelli konusunu iyice hareketlendirmişti. Bu süreçte, bedelli askerlik yaş sınırı ne olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?

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Bedelli askerlik 2018 son dakika haberi! Bedelli askerlik ne zaman çıkacak ve yaş sınırı ile ücreti ne olacak?
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