Bedelli askerlik 2018 son dakika haberi! Bedelli askerlik ne zaman çıkacak ve yaş sınırı ile ücreti ne olacak?

Bedelli askerlik bekleyen yurttaşlara son dakika müjdesi 24 Haziran seçimleri öncesinde gelmişti. Seçim öncesi konuşulan; ancak netleşmeyen bedelli askerlik sürecinin detayları iyice netleşmeye başladı. Kulislerde bedelli askerlik ile ilgili konuşulan detayların kamuoyuna yansıması, bedelli adaylarını heyecanlandırıyor. En son olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar bedelli konusunu iyice hareketlendirmişti. Bu süreçte, bedelli askerlik yaş sınırı ne olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?