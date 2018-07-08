Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı , Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir taziye mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi: 8.7.2018 22:21 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 23:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

'ın taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu akşam meydana gelen tren kazası, milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Kazanın hemen ardından, devletimiz ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Son dakika: Çorlu'da tren kazası! İşte tren kazasının nedeni | Ölü ve yaralı sayısı ne oldu?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN