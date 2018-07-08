FEFÖ operasyonları: 13 gözaltı, 20 tutuklama

Erzurum: Van
'ın Saray İlçesi eski Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili İbrahim Bayır, Muş
'un Hasköy İlçesi eski Kaymakamı Ahmet Özkan ve Artvin Valiliği Hukuk Müşaviri Serdar Karal tutuklandı. Uşak: Uşak
Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Galip B. ve yerel haber sitesi sahibi Kazım Ş. tutuklandı. 5 muvazzaf asker gözaltına alındı. K.Maraş:
10'u astsubay, 2'si uzman çavuş, 3'ü de askeri mahrem imam 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Manisa-Eskişehir-Mersin:
8 gözaltı, 9 tutuklama var. Furkan NEHRİ-Rıdvan UYSAL/
SABAH