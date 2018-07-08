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FEFÖ operasyonları: 13 gözaltı, 20 tutuklama

Giriş Tarihi: 8.7.2018
FEFÖ operasyonları: 13 gözaltı, 20 tutuklama
Erzurum: 'ın Saray İlçesi eski Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili İbrahim Bayır, 'un Hasköy İlçesi eski Kaymakamı Ahmet Özkan ve Artvin Valiliği Hukuk Müşaviri Serdar Karal tutuklandı.
Uşak: Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Galip B. ve yerel haber sitesi sahibi Kazım Ş. tutuklandı. 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.
K.Maraş: 10'u astsubay, 2'si uzman çavuş, 3'ü de askeri mahrem imam 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Manisa-Eskişehir-Mersin: 8 gözaltı, 9 tutuklama var.

Furkan NEHRİ-Rıdvan UYSAL/SABAH
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FEFÖ operasyonları: 13 gözaltı, 20 tutuklama
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