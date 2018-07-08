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iftirasıyla hapis yattı mağdur sıfatıyla mahkemede

savcısının faili meçhul cinayetler iftirasıyla 5 yıl hapiste kalmasına neden olduğu Albay Temizöz mağdur sıfatıyla terör davasına katılacak

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
FETÖ iftirasıyla hapis yattı mağdur sıfatıyla mahkemede
KAYSERI İl Jandarma Komutanlığı görevindeyken 'cü eski Başsavcısı Durdu Kavak'ın talimatıyla gözaltına alınan ve Şırnak Cizre'de 20 faili meçhul cinayet işlediği iddiasıyla 5 yıl tutuklu yargılanıp beraat eden ve eşi Diyarbakır 'nde bu kez mağdur oldu. FETÖ kumpasının kurbanlarından olan Temizöz'ün eşinin, El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla İstihbarat Şubede görevli 3 polis tarafından 9 ay telefonlarının dinlendiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık FETÖ'den ihraç edilen tutuklu 3 polis hakkında dava açtı. 3 polis için "Terör örgütüne üye olmak, haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından 30'ar yıl hapis istendi. Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ kumpasıyla tutuklanan gerek faili meçhuller, gerekse Balyoz davalarından 5.5 yıl tutuklu kalan Cemal Temizöz'ün bu davalardan beraat ettiğine vurgu yapıldı. İddianamede, Fatma Temizöz'ün GSM hattının eşinin cezaevinde tutuklu bulunduğu tarihler arasında istihbari amaçlı hukuka aykırı dinlendiği belirtildi.
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FETÖ iftirasıyla hapis yattı mağdur sıfatıyla mahkemede
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