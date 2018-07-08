Gazi meclis göreve başladı

TBMM
Genel Kurulu dün İçtüzük gereği saat 14.00'te toplandı. 24 Haziran seçimlerinde halktan Meclis vizesi alan milletvekilleri tek tek kürsüye çıkıp yemin etti ve görevlerine başladı. TBMM Genel Kurulu'nu CHP
'li Deniz Baykal rahatsızlığı nedeniyle TBMM'ye gelemediği için en yaşlı üye sıfatı ile İyi Parti Ankara
Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetti. Zorunluluk kaldırılmasına karşın Yılmaz'ın takım elbise yerine frak giymeyi tercih ettiği görüldü. Yemin töreni öncesi kısa bir konuşma yapan Yılmaz, şöyle dedi:
DİVAN GENÇLERDE
"Her birimiz farklı illerden, farklı partilerden bu ülkeye hizmet arzusuyla bu yüce Meclis'i şereflendirdik. Hangi partiden olursak olalım hepimizin Türkiye'ye sahip çıkmak, onun sonsuza kadar yaşamasını temin etmek gibi bir ideal ve hedefimizin bulunduğuna inanıyorum. Bir olursak, beraber olursak, başaramayacağımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur." TBMM Başkanlık Divanı ise en genç milletvekilleri sıfatıyla AK Parti
İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel'den oluştu. Geçici Başkan Yılmaz'dan sonra yemin için engelli milletvekillerine sıra verildi. HDP
İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu kürsünün yanına yerleştirilen rampadan tekerlekli sandalyesiyle çıkarak yemin etti. Ardından geçici köy koruculuğu başkanlığı görevinde iken mayına basarak gazi olan AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'e sıra verildi.
HDP'Lİ VEKİL YUHALANDI
Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da mazeret göstererek toplantının başında yemin edenler arasında yer aldı. CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, milletvekili andını 4. seferinde doğru bir şekilde okudu. HDP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun ismi okununca bir izleyici "Yuh" diye bağırdı. Güvenlik güçleri izleyiciyi salondan çıkardı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Meclis tarihinin ilk kez hamile olarak yemin eden milletvekili oldu. Taşçıer, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemine de anne olarak katılacak. Yeni dönemde bakanlar dışarıdan atanacak. Bu nedenle belirli konularda Meclis'e gelecek. Yemin töreninde ise henüz yeni hükümet kurulmadığı için bakanlar tam kadro gelip Genel Kurul'un Bakanlar Kurulu sıralarında yerini aldı. Milletvekili seçilmeyen bakanlar da toplantıya katıldı.
AntalyaANKARA SEREMONİSİ
Törende yemin etme sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde ise her zaman olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Genel Kurul'a ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve son olarak HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli geldi. Buldan İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından salona girdi. İyi Parti grubunun en önünde ise Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın oturdu. Koray Aydın'ın bir ara Bahçeli samimi bir şekilde sohbet ettiği görüldü. Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile de bir süre sohbet etti.
İYİ PARTİ'Lİ ARKAZ BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPTÜ
TBMM Genel Kurulu'ndaki oturuma ara verildiğinde İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP lideri Bahçeli'nin yanına giderek elini öptü.
ERDOĞAN TÖRENİ LOCADAN İZLEDİ
27'nci Dönem parlamentosunun yemin töreninin bir bölümünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Genel Kurul'da kendisine ayrılan locadan izledi. Erdoğan, Genel Kurul'a girdiğinde AK Partili milletvekilleri tezahüratlar ve alkışlarla kendisini karşıladı. Erdoğan'a TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, YSK Başkanı Sadi Güven, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, yabancı misyon temsilcileri de töreni izledi.
ARINÇ VE AĞAR OĞULLARINI İZLEDİ
Demokrat Parti eski Genel Başkanı Mehmet Ağar AK Parti'den Elazığ milletvekili seçilen oğlu Tolga Ağar'ı eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da yine AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Ahmet Mücahit Arınç'ı izlemek için Meclis'teydi.
10.5 SAATLİK MARATON
27'nci dönem milletvekillerinin yemin töreni yaklaşık 10.5 saat sürdü. Rahatsızlığı nedeniyle CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, cezaevinde bulundukları için CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven yemin edemedi. Mazereti nedeniyle bazı milletvekilleri de törene katılamadı. Yeni sistemle milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle bazı vekillerin ayakta kaldığı, bazılarının da komisyon sıralarına oturduğu görüldü. Sıralara kokart ve karanfiller bırakıldı.
Zübeyde YALÇIN-Evrin GÜVENDİK-Barış ŞİMŞEK-Ahmet TOPAL- Ali EKEYILMAZ