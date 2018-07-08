ODTÜ’deki skandal törene 3 gözaltı

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi
' nin (ODTÜ
) sözde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik hakaret içeren pankartı taşıyan kişilerle ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında Mimarlık Fakültesi öğrencileri D.Y., B.A. ve F.D. gözaltına alındı. Skandallarıyla ünlü ODTÜ'de bir grup öğrenci mezuniyet töreninde siyasi şov yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden pankartları taşımıştı. CHP
adayı Muharrem İnce
'ye methiyeler düzen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler içeren pankartları taşıyan öğrencilere vatandaşlar büyük tepki gösterdi.