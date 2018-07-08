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’deki skandal törene 3 gözaltı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
ODTÜ’deki skandal törene 3 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ' nin () sözde mezuniyet töreninde 'a yönelik hakaret içeren pankartı taşıyan kişilerle ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında Mimarlık Fakültesi öğrencileri D.Y., B.A. ve F.D. gözaltına alındı. Skandallarıyla ünlü ODTÜ'de bir grup öğrenci mezuniyet töreninde siyasi şov yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden pankartları taşımıştı. adayı 'ye methiyeler düzen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler içeren pankartları taşıyan öğrencilere vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
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ODTÜ’deki skandal törene 3 gözaltı
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