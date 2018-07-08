Örgütün GATA yapılanması çökertildi

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) İstanbul
eski Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA
) yapılanması operasyonla çökertildi. Aralarında emekli tuğgeneral, albay ve yüzbaşılarla aktif görevlerde bulunan bazı kişilerin de olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, FETÖ/PDY'nin İstanbul GATA yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bir tuğgeneral, altı albay, bir yarbay, dört yüzbaşı ve iki astsubay toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçti. Haklarında gözaltı kararı bulunan ve FETÖ'nün İstanbul GATA yapılanmasının içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 7 şüpheli kaldıkları adreslerde yakalandı. Gözaltına alınanların arasında emekli bir tuğgeneral, albay ve yüzbaşılar da bulunduğu öğrenildi.