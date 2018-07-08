Son başbakan’dan duygulu veda

Başbakan Binali Yıldırım
, dün partisinin grup toplantısına katıldı, yaptığı konuşmada helallik istedi. Daha sonra Meclis'teki yemin törenine katıldı, İzmir Milletvekili olarak yemin etti. AK Parti
Grup Başkanı Naci Bostancı ve Grup Başkanvekilleri de Yıldırım'ı 12 Temmuz'da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimleri için resmen aday gösterdi. HELALLİK İSTEDİ
Yıldırım, AK Parti'nin TBMM
Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kısa bir selamlama konuşması yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'yi şahlandıracaklarını vurgulayarak "Milletin partisi olarak ne kadar şeref duysak yeridir. Zor zamanda liderimizle kenetlendik, liderimizi yalnız bırakmadık, çizgimizi değiştirmedik, eğilmedik, bükülmedik, hamdolsun sonunda zafere erdik" dedi. Yıldırım milletvekillerinden helallik de isteyerek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kurucu cumhurbaşkanı olarak milletimiz tarafından seçildiniz. Tebrik ediyorum. Yeni dönemde Allah yar ve yardımcınız olsun, Allah muvaffak etsin. Bize bugünleri gösterdiği için milletimize ve Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Davamızı, siyasetimizi asla zaafa uğratmadık. Hem liderimiz zat-ı alinizin, grubumuzun hem de bize güven duyan milletimizin verdiği emanete halel getirmedik. Cumhuriyet tarihinin belki de en uzun son iki yılını kırmadan, dökmeden geride bırakmayı liderliğinizde başardık. " MECLİS BAŞKAN ADAYI
AK Parti 12 Temmuz'da yapılacak TBMM Başkanlığı için Başbakan Binali Yıldırım'ı resmen aday gösterdi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve Grup Başkanvekilleri dün saat 16.30'da TBMM Genel Sekreterliği'ne gelerek AK Parti'nin Meclis Adayı için başvuruyu yaptı. Başvuru sonrası açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Müracaatımızı Meclis'in Genel Sekreterliği'ne gerçekleştirdik. Böylece süreç başlamış oldu. Ayın 12'si itibariyle Meclis kendi iç tüzüğü çerçevesinde Meclis Başkanlığı seçimini gerçekleştirecek. Müracaat böylelikle tamamlanmış oldu" değerlendirmesinde bulundu. Yıldırım, adaylığıyla ilgili açıklamada, "Vatana millete hayırlı olur inşallah" dedi. BAHÇELİ'DEN TAM DESTEK
Adaylık için başvurular da dün başladı. Başkanlık seçimi ise 12 Temmuz'da yapılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanlığı için Binali Yıldırım'ı destekleyeceklerini bildirdi. Bahçeli, "MHP olarak bizim bir adayımız yok, çıkartmayacağız. Tabiatıyla Sayın Binali Yıldırım'a destek vereceğiz" diye konuştu. MECLİS'TE YEMİN ETTİ
27'nci
Dönem milletvekilleri dün TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. İlk yemini Geçici Meclis Başkanı seçilen İYİ Partili Durmuş Yılmaz, ardından engelli milletvekilleri AK Partili Husret Dinç ve HDP'li Musa Piroğlu yemin etti. Başbakan Yıldırım da İzmir il sırasını beklemeden ilk yemin eden vekiller arasında yer aldı. İsmi anons edildiğinde ve yemin etme işlemi gerçekleştikten sonra AK Parti Grubu son Başbakan Yıldırım'ı alkışladı. Yıldırım'ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz Pazartesi günü yemin etmesi ve ardından gece 21.30'da kabinesini açıklamasıyla birlikte sona erecek. ?HDP'LİLERDEN SAYGISIZLIK
HDP'liler geçmişte olduğu gibi dün de yemine saygısızlık yaptı. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerini yeminlerinin ardından partilileri alkışlarken HDP'li vekillerin yeminleri sonrası HDP sıralarından alkış gelmedi. Ayrıca HDP'liler 'Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü', 'Büyük Türk milleti' gibi ifadeleri isteksiz ve özensiz şekilde okudu.