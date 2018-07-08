Son dakika! AK Parti TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu!

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı adayı oldu. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup başkanvekilleri, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanı adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığına sundu.

Naci Bostancı, Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mehmet Muş, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan ile, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun makamına geldi.

Bostancı ve grup başkanvekilleri, Yıldırım'ın aday olarak gösterilmesine ilişkin dilekçeyi Kumbuzoğlu'na teslim etti.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, dilekçeyi verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 27. Dönem Meclisinin, bugün milletvekillerinin yemini ile açıldığını söyledi.

Meclisin ilk yapacağı çalışmanın TBMM Başkanı'nı seçmek olduğunu belirten Bostancı, bu çerçevede beş günlük süre içerisinde müracaatların yapılması, sonra da seçimin gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Naci Bostancı, "İzmir milletvekilimiz Binali Yıldırım'ın müracaatını ben, AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın imzalarıyla birlikte Sayın Genel Sekreter'e veriyoruz." diye konuştu.

Beş günlük süre içerisinde başka adayların da olacağını ifade eden Bostancı, TBMM İçtüzüğü çerçevesinde, 12 Temmuz Perşembe günü Meclis Başkanlığı seçiminin yapılacağını belirtti.

"Diğer siyasi parti grupları ile görüşülecek mi, seçim bir günde tamamlanacak mı?" sorusuna, Bostancı, Meclis Başkanlığı seçiminin bireysel müracaat ve milletvekillerinin kişisel kararları çerçevesinde şekillendiği, partilerin karar alamadığı yanıtını verdi.

Naci Bostancı, "Bu nedenle, diğer partilerle görüşme ve onlardan destek talep etme şeklinde bir durum mevcut yasaya göre de uygun, şık ve zarif olmayacak. Zaten sayın milletvekilleri müracaat edenleri göreceklerdir ve o çerçevede oylarını kullanacaklardır." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Bostancı, TBMM Başkanlık seçimi turlarını aynı gün içerisinde bitirebileceklerini çünkü turların çok uzun sürmesini beklemediklerini söyledi.

İlk iki turda nitelikli çoğunluk, üçüncü turda ise salt çoğunluk gerektiğini belirten Bostancı, "Bizim kanaatimiz ve beklentimiz, üçüncü turda bu işin neticelenmesi." dedi.

Bu arada Binali Yıldırım da "Anayasa'nın 94. ve TBMM İçtüzüğü'nün 10. maddesi uyarınca, 27. Dönem ilk devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olmak istiyorum." yazılı dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu!

'MECLİSİMİZ, MİLLETVEKİLLERİMİZ NE DERSE O OLUR'

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'deki makamından çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Vatana, millete hayırlı olur inşallah." ifadesini kullandı.

Kendisinin yeni dönemin ilk TBMM Başkanı adayı olduğunun belirtilmesi üzerine Yıldırım, "Ama başka adaylar da çıkabilir." dedi.

Yıldırım, "İlk turda sonuçlanır mı?" sorusu üzerine "Bilemem, Meclis iradesine ben karar veremem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur." diye konuştu.

Kendisinin daha önce TBMM Başkan adaylığına ilişkin soruya verdiği "Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar." şeklindeki yanıtın hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Kapı açıldı, gidiyoruz." ifadesini kullandı.