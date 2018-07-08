Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: PKK'lı teröristler, Yüksekova'da iş makinelerini ateşe verdi

Son Dakika: 'lı teröristler, 'da iş makinelerini ateşe verdi

Son dakika haberi... Hakkari'nin ilçesinde 'lı teröristler, güvenlik yolu yapımında kullanılan 2 iş makinesini ateşe vererek kaçtı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 12:46
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Yüksekova'da iş makinelerini ateşe verdi

Adaklı köyü yakınlarında bulunan Mergezer yaylasında güvenlik yolunun yapımında kullanılan iki iş makinesi, bugün saat 04.00 sıralarında 'lı teröristlerce ateşe verildi. Teröristler kaçarken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, "Mergezer bölgesinde askeri üs için yapımı süren güvenlik yolunda çalışan 2 iş makinesi teröristler tarafından ateşe verildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Yüksekova'da iş makinelerini ateşe verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN