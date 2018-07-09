Son Dakika Haberi: Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davasında flaş gelişme

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği ve 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 36'sıtutuklu 4'ü firari 46 sanık hakkında açılan davada mütalaa verildi. Savcı, 6 sanığın 46'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 150'şer yıldan 3 bin 371'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 15 tutuklu sanığın "Örgüt üyeliği" suçundan 15'er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesini istedi. Savcı yakalanamayan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi.

36 SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 6. duruşmada 36 tutuklu sanık ve terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile saldırıda yaralananlar "şikayetçi" sıfatıyla katıldı. Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Mahkeme Başkanı, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazır olduğunu söyledi. Savcısı 28 Haziran 2016 tarihinde DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiğini, 163 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

SAVCI 6 SANIĞA REKOR CEZA TALEP ETTİ

Savcı, tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimanı'nin "Anayasayı ihlal", "Tasarlayarak kasten öldürmek", "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli mala zarar verme" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından toplam 46'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 2 bin 150'şer yıldan 3 bin 371'er yıla kadar hapis çarptırılmasını talep etti.

15 SANIĞIN ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNDAN 15'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

15 tutuklu sanığın "Örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediğinde tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verilmesini talep etti. Savcı, hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi.