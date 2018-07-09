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'dan yeni sistemin ilk kabinesine kutlama

Ankara Ticaret Odası () Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 'nin ilk kabinesini kutladı, başarılar diledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 23:53 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 23:55
ATO'dan yeni sistemin ilk kabinesine kutlama

Baran, yazılı açıklamasında, 'yle işlevini kaybeden kurumların ve bürokratik engellerin ortadan kalkacağını belirtti. Böylece daha verimli ve etkin bir devlet yapısının ortaya çıkacağına işaret eden Baran, reel sektörün de önünün açılacağını vurguladı.

Milletin ortak iradesiyle yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, 'yi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağını kaydeden Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ciddi bir değişim ve reform süreci başladı. Bu süreçte sorunlarımızı hızla çözüp 81 milyonun refahı için el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içinde aydınlık geleceğimize doğru yürüyeceğiz. Türkiye'nin hız kesmeden 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemesi ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinemiz vatanımıza milletimize hayırlı olsun. mız Erdoğan başkanlığında kurulan hükümetimizi kutluyor, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve hükümette görev alan tüm bakanlarımıza başarılar diliyoruz."

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ATO'dan yeni sistemin ilk kabinesine kutlama
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