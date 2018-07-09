“Belediye seçiminin sonuçlarını açıklıyorum”

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Belediye seçimlerinin zamanında mı yapılacağı (Mart 2019) yoksa bu sonbahara yani erkene mi çekileceği necip Türk matbuatını pek ilgilendiriyor. Malzeme. Ekmek parası.

Ne zaman yapılırsa yapılsın, sonuçları biz şimdiden açıklayalım:

CHP, "kaleleri" sayılan Edirne, Çanakkale, Tekirdağ gibi yerlerde, herhalde İzmir'de de kazanacak. Ayrıca İstanbul'daki kaleleri Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy'de de. Bu arada Tunceli'yi de unutmayalım.

Bir ya da iki kırlık beldede de komünistler kazanır, basın hamşoları bayram ederler, "bu deneyi izlemek gerek" falan diye yazılar yazarlar.

Kılıçdaroğlu "biz kazandık, Ak Parti kaybetti" diyecek.

Muharrem İnce yeni bir kurultay isteyecek ve başaramayacak.

Hayat devam edip gidecek...

Filmi görmüştünüz ama yeniden izleyeceksiniz.

Ne o, Kemal Sunal filmlerini tekrar tekrar seyretmiyor musunuz? İşte onun gibi bir şey. Bakın bakın gülün.

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