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“Belediye seçiminin sonuçlarını açıklıyorum”

konusunda çarpıcı analizleri ile tanınan , kendine özgü üslubuyla 2019 genel seçiminin sonuçlarını şimdiden açıklamış. 2019 seçimlerinde de CHP için değişen bir şeyin olmayacağını ancak CHP Genel Başkanı’nın çıkıp “Biz kazandık AK Parti kaybetti” diyeceğini belirten Engin Ardıç “Ne o, Kemal Sunal filmlerini tekrar tekrar seyretmiyor musunuz? İşte onun gibi bir şey. Bakın bakın gülün.” diyor.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 10:23
“Belediye seçiminin sonuçlarını açıklıyorum”

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Belediye seçimlerinin zamanında mı yapılacağı (Mart 2019) yoksa bu sonbahara yani erkene mi çekileceği necip Türk matbuatını pek ilgilendiriyor. Malzeme. Ekmek parası.

Ne zaman yapılırsa yapılsın, sonuçları biz şimdiden açıklayalım:
, "kaleleri" sayılan Edirne, , Tekirdağ gibi yerlerde, herhalde İzmir'de de kazanacak. Ayrıca 'daki kaleleri Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy'de de. Bu arada Tunceli'yi de unutmayalım.

Bir ya da iki kırlık beldede de komünistler kazanır, basın hamşoları bayram ederler, "bu deneyi izlemek gerek" falan diye yazılar yazarlar.
"biz kazandık, Ak Parti kaybetti" diyecek.

yeni bir kurultay isteyecek ve başaramayacak.
Hayat devam edip gidecek...

Filmi görmüştünüz ama yeniden izleyeceksiniz.
Ne o, Kemal Sunal filmlerini tekrar tekrar seyretmiyor musunuz? İşte onun gibi bir şey. Bakın bakın gülün.

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