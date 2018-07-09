Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'deki resmi törene katıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı olarak bugün TBMM'de yemin etti. Erdoğan'ın meclisteki yemin töreninde sonra yeni sisteme resmen geçilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'e geldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANITKABİKİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yemin ettikten sonra Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de düzenlenen törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne gelerek buradaki özel defteri imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine bunları yazdı:

Aziz Atatürk, Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Yeni yönetim sistemine göre seçilen ilk cumhurbaşkanlığı görevine şahsımı layık gören milletimiz, TBMM'nin 27'inci dönem milletvekillerini de belirledi.

Cumhuriyetimizin bu önemli dönüm noktasında 12'inci cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin birinci cumhurbaşkanı olarak milletimizin kardeşliğini güçlendirmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz.

Zatıalinizin ve arkadaşlarınızın kurduğu cumhuriyeti, 100'üncü kuruluş yıl dönümünde hedeflerine ulaştırmaya kararlıyız.

Allah bizleri mahcup etmesin, ruhun şad olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM'DE YEMİN ETTİ!

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defterini imzaladı

YENİ SİSTEM RESMEN BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de ettiği yemin sonrası yeni sistem resmen başladı, kabinesi ise Külliye'deki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"nin ardından açıklanacak. Cumhurbaşkanlığına makam aracıyla hareket edildikten sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne varışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak. Ayrıca Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak.