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Son dakika: , birazdan yemin edecek

Son dakika haberi! yeni sisteme geçiyor... , cumhurbaşkanlığı yemin töreni için Külliye'deki resmi konutundan 'ye hareket etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 16:22 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 16:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan yemin edecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan 'ın, 'de yapılacak yemin töreninin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi konutundan, TBMM'deki yemin törenine katılmak üzere hareket etti.

24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılarak cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Genel Kurulda and içecek, böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlayacak.

TBMM'deki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Külliye'deki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.

Yeni dönemin ilk gününde tarihi tören

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan yemin edecek
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