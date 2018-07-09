Cumhurbaşkanı'nın yemininde ayağa kalkmayanlar HDP kongresinde ayağa kalkmış

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yemin etti, yeni sistem resmen başladı. Erdoğan'ın yemin ettiği sırada MHP'li vekiller ayağa kalkarak alkışladı. CHP ve İYİ Partili vekiller ise yerlerinde oturarak bir skandala imza attı. Ancak CHP'li vekillerin HDP kongresinde ayağa kalktığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 9.7.2018 18:06
CHP'NİN SKANDAL TAVRI TEPKİ ÇEKTİ
Türkiye'nin yeni başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yenib töreninde ayağa kalkmazken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın HDP kongresinde ayağa kalkması tepki çekti.