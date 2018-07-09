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ne zaman açıklanacak? 2018 listesi belli oldu mu? Bakanlar kimler olacak?

16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen , bugün itibari ile resmen uygulanmaya başlayacak. 24 Haziran lerinden zaferle ayrılan 'ın Cumhurbaşkanlığı'nda olacak olan yeni hükümet sisteminin listesinin de ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Başbakanlığın kaldırılarak tüm bakanların Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olacağı in listesinde kimlerin olacağı konusu da ayrı olarak araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni kabine açıklandı mı? 2018 yeni kabine listesi belli oldu mu? ? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 9.7.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 10:25
Yeni kabine ne zaman açıklanacak? 2018 yeni kabine listesi belli oldu mu? Bakanlar kimler olacak?

16 Nisan referandumunda kabul edilen, 24 Haziran leri ile de in ilk 'nın belli olduğu bugün resmen uygulanmaya başlanacak. Başbakanlık kurumunun kaldırılarak tüm bakanlıkların doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olacağı yeni sistemle ilgili olarak vatandaşlar da araştırmalarına devam ediyor. Peki yeni sistemde kabine listesi belli oldu mu? açıklandı mı ne zaman açıklanacak? Kabinede kimler olacak? Sizler için derlediğimiz haberimizde bu sorulara yanıt vermeye çalıştık. İşte o detaylar!

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni sistemde nin ne zaman açıklanacağı oldukça merak ediliyor. Cumhurbaşkanı , geçtiğimiz günlerde düzenlenen AK Parti İl Başkanları toplantısında yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı resmen duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, yeni sistemin 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü açıklanacak. Yeni kabinenin açıklanma saati ise akşam 21.00'de olması bekleniyor.

YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK? KABİNE BAKANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Yeni kabinenin ne zaman açıklanma tarihi kesin belli olurken, kabinede kimlerin olacağı sorusu ise henüz yanıt bulmadı. Yeni sistemin getirdiği özelliklerden birisi olarak, milletvekilleri bakan seçilemezken, bakan olabilmek için milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekiyor. Yeni kabinede hangi bakanların olacağı konusunda halen belirsizlik sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir açıklamasında yeni kabinedeki bakanların parti dışından da olabileceğini belirtmişti. 9 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan yeni sistemn kabine listesi oldukça merak ediliyor. Açıklanan Bakanlar Kurulu ile beraber yeni sistem de resmen yürürlüğe girecek.

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Yeni kabine ne zaman açıklanacak? 2018 yeni kabine listesi belli oldu mu? Bakanlar kimler olacak?
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