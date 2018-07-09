Yeni kabine ne zaman açıklanacak? 2018 yeni kabine listesi belli oldu mu? Bakanlar kimler olacak?

16 Nisan referandumunda kabul edilen, 24 Haziran seçimleri ile de yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı'nın belli olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bugün resmen uygulanmaya başlanacak. Başbakanlık kurumunun kaldırılarak tüm bakanlıkların doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olacağı yeni sistemle ilgili olarak vatandaşlar da araştırmalarına devam ediyor. Peki yeni sistemde kabine listesi belli oldu mu? Yeni kabine açıklandı mı ne zaman açıklanacak? Kabinede kimler olacak? Sizler için derlediğimiz haberimizde bu sorulara yanıt vermeye çalıştık. İşte o detaylar!

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni sistemde yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı oldukça merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen AK Parti İl Başkanları toplantısında yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı resmen duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, yeni sistemin yeni bakanlar kurulu 9 Temmuz 2018 Pazartesi günü açıklanacak. Yeni kabinenin açıklanma saati ise akşam 21.00'de olması bekleniyor.

YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK? KABİNE BAKANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Yeni kabinenin ne zaman açıklanma tarihi kesin belli olurken, kabinede kimlerin olacağı sorusu ise henüz yanıt bulmadı. Yeni sistemin getirdiği özelliklerden birisi olarak, milletvekilleri bakan seçilemezken, bakan olabilmek için milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekiyor. Yeni kabinede hangi bakanların olacağı konusunda halen belirsizlik sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir açıklamasında yeni kabinedeki bakanların parti dışından da olabileceğini belirtmişti. 9 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan yeni sistemn kabine listesi oldukça merak ediliyor. Açıklanan Bakanlar Kurulu ile beraber yeni sistem de resmen yürürlüğe girecek.