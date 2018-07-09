Elektronik kelepçeli FETÖ’cülere özel takip

Adalet Bakanlığı
bünyesinde hizmet veren Denetimli Serbestlik Merkezi kapılarını SABAH'a açtı. 412 elektronik kelepçeli FETÖ
'cünün de izlendiği merkezde 50 uzman 24 saat 4 vardiya esasına göre çalışılıyor.
2013'te hayata geçirilen merkezde, deneyimli ve özel eğitimli 50 uzman görev yapıyor. 'Ev-GSM', 'GPS', 'alkol' ve 'mağdur koruma' olmak üzere 4 üniteden oluşan elektronik izleme merkezi, dünyanın en iyi işleyen sistemlerinden biri.
Merkezde, FETÖ için özel bir ekip ve birim var. Diğer birimler bölge esasına göre çalışıyor; yani bir kişinin sorumlu olduğu 3-5 il ve bölgesi oluyor. Ama FETÖ konusunda kişi esaslı çalışmalar yürütülüyor. Sadece belirli uzmanlar onları takip ediyor. Bu özel ekip 412 FETÖ'cüyü izliyor. İzlenilenlerin tamamı adli kontrol altında tutuluyor ve yargılamaları devam ediyor.
Sistemde, anlık 3 bin kişiyi izleniyor ama elektronik sistem dışında manuel izlenen de pek çok kişi bulunuyor. Her türlü müdahaleye karşı alarm veren elektronik kelepçe özel bir plastikten yapılıyor. Cihazlar her türlü vücut sıcaklığı ve hareketi algılayıp, merkeze uyarı gönderiyor. İhlal olduğu anda önce kolluk görevini yapıyor ardından da kişinin hakkında tutanak tutulup mahkemeye bildiriliyor. Bugüne kadar cihazları kimse devre dışı bırakamamış.