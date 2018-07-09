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'nün tüm sırlarını bilen

elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’daki kampını ‘’ lakaplı gayrimenkul zengini finanse ediyor. Türkyolu ve ailesinin Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde yüz binlerce dolar değerinde 7 evi bulunurken, ’de de akrabalarının üzerine geçirdiği 39 mülkü ortaya çıkmıştı.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 09:42
FETÖ'nün tüm sırlarını bilen Uzun Cevdet

Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, 'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesinde, etrafı tamamıyla ağaçlarla çevrili kampta, yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor. Giriş bölümünde "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center)" yazılı tabelanın asılı olduğu kampın etrafında güvenlik kameraları yer alıyor. FETÖ kampında yer alan örgüt mensupları, örgütün üst düzey isimlerinden 'na bağlı görev yapıyor. Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeniyle evli olan Türkyolu, yıllardır örgüt elebaşının en yakınındaki isim olarak biliniyor.

TÜM SIRLARI BİLİYOR

Fetullah Gülen'in en mahrem sırlarını bildiği öne sürülen ve örgüt içinde "" olarak tanınan Türkyolu'nun ve ailesinin gayrimenkul zenginliği dikkati çekiyor. Türkyolu'nun, örgütün illegal kasasını tuttuğu ve milyonlarca doları bulan kaynaklarını Gülen'in talimatları doğrultusunda çeşitli alanlarda ticari işlere yönlendirdiği öne sürülüyor.

SAYLORSBURG'TA 6 AYRI EVİ VAR

ABD'de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan gayrimenkul bilgilerine göre, Türkyolu'nun, eşi, kızı ve oğlunun üzerine kayıtlı Saylorsburg'ta 6 ayrı ev bulunuyor. Bu evlerden 3'ü Cevdet Türkyolu ve eşinin üzerine kayıtlı görünürken, 2'si kızı Büşra Türkyolu'nun, biri ise oğlu Esat Türkyolu'nun mülkiyetine kayıtlı bulunuyor. FETÖ kampının hemen yakınında bulunan evlerin değeri 100 ile 450 bin dolar arasında değişiyor. Ayrıca Türkyolu'nun Florida'da bulunan iki evinden birini geçen yıl 124 bin dolara sattığı, 150 bin dolar değerindeki Orlando'daki evinin ise halen üzerine kayıtlı olduğu görülüyor.

KAMPA ÖZEL KORUMA

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya eyaletindeki kampın girişindeki yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor. Girişinde Amerikalı silahlı ve çelik yelekli özel güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu kampa, araçlar detaylı aramadan geçirilerek alınıyor. Bu arada kampa giren FETÖ üyelerinin cep telefonlarını ve elektronik cihazlarını güvenliğe bıraktıkları gözlendi. Bazı FETÖ mensuplarının tedirgin halleri ve elleriyle yüzlerini gizleme çabaları objektiflere yansıdı.

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FETÖ'nün tüm sırlarını bilen Uzun Cevdet
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