İşadamına FETÖ gözaltısı

Mersin
'de? FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Arbel Gıda'nın sahiplerinden Mahmut Aslan ve kardeşi Hasan Arslan ile terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddia edilen 2 şirket çalışanı dün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan işadamı Arslan ile kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan Hüseyin ve Ali Arslan kardeşleri ise arama çalışmaları sürüyor.