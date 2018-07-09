İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında flaş talep

İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 93 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, müştekiler Bilgin Özkaynak ve Coşkun Başbuğ da yer aldı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI"

Özkaynak'ın avukatı Muzaffer Sevgi Sakarya, tanık olarak ifade veren İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın, bu dosyanın sanıklarıyla örgütlü bir şekilde hareket ettiğini iddia ederek, Kılınç'ın, Yargıtay'da görülen dosya ile bu dosyanın birleştirilmesi ve ağır bir şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

"KILINÇ'IN İDDİANAMELERİ MAHKEMEYE GÖNDERİLSİN"

İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Kılınç hakkında hazırlanan iddianamelerin mahkemeye gönderilmesi yönünde mütalaa verdi.

İZMİR'DEKİ "ASKERİ CASUSLUKTA KUMPAS" DAVASI

TAHLİYE TALEPLERİ BYLOCK'A TAKILDI

Tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) savunma yapan eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin suçlamayı kabul etmediğini belirterek, İstanbul'da hakkında görülen davalarda da bu suçlamanın olduğunu, tahliye taleplerinin ByLock iddiası yüzünden reddedildiğini, bu programda teknik problemlerin olduğunun raporlarla ortaya çıktığını ileri sürdü.

İstanbul'da farklı mahkemelerde görülen davalarda, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereğince "Silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçlamasıyla yargılandığını ancak İzmir'deki davada "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılandığını dile getiren Ardıç, bu dosyaların birleştirilmesi ve tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Tutuklu sanık eski emniyet amiri Ayhan Arıkanoğlu da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçlamasıyla yargılandığını kaydederek, dosyasının, bu dava dosyasıyla birleştirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya 11 Temmuz Çarşamba günü devam edilmesini kararlaştırdı.

ÖZKAYNAK'IN AÇIKLAMASI

Duruşma sonunda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özkaynak, 2 ve 6 Temmuz'da tanık olarak ifade veren İzmir askeri casusluk davasının meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısı Zafer Kılınç'ın tanık sıfatıyla beyanda bulunmasının "kabul edilemez" bir durum olduğunu, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık olarak yargılanması gerektiğini savundu.

Eski savcı Zafer Kılınç, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı

8 Mayıs 2012'de soruşturmanın başına atanan Kılınç'ın, bir günde tüm klasörleri inceleyerek 9 Mayıs 2012'de operasyon emrini verdiğini, bunun hayatın normal akışına aykırı olduğunu iddia eden Özkaynak, "Şimdi tanık olarak dinlendiği bu dosyada Zafer Kılınç, askeri casusluk dosyasının kumpas olmadığını söylemektedir. Bu kendisinin son çırpınışlarıdır. Bu beyanlara kimse inanmamaktadır. Adalet muhakkak yerini bulacaktır. Bu inançla yargılamaların bitmesini sabır ve sükunet içinde beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.