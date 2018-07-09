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KHK ile ihraç edilmişti! Herkesi ’cü diye ihbar eden akademisyen kendisi FETÖ’cü çıktı

’nde görev yapan ve birçok kişiyi ’cü diye ihbarda bulunduğu belirtilen bir profesör 701 sayılı KHK ile ihraç edildi. Aynı kararnamede ADÜ’den toplam 2 akademisyenin ihraç edildiği belirtildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 10:29
KHK ile ihraç edilmişti! Herkesi FETÖ’cü diye ihbar eden akademisyen kendisi FETÖ’cü çıktı

Aydın 'nden yapılan açıklamada Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tarımsal Makine Sistemleri ABD Başkanı Prof. Dr. T.D. ile üniversitede öğretim görevlisi Ö.D.'in ihraç edildiği belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Soruşturma Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilen Prof. Dr. T.D.D'ın, ilgili kurullar tarafından birçok kez uyarılmasına rağmen davranışlarına devam etmesi ve ilgili davranışların 'güvenlik zaafiyeti' oluşturması sebebiyle ihraç edildiği bildirildi.
İftira ve şantaj yaptığı iddia edildi

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Prof. Dr. T.D.'ın üniversite içerisinde birçok kişiyi haksız yere 'cü ve çeşitli terör örgütü mensubu suçlamalarıyla rektörlüğe ihbar ettiği ortaya çıktı. Üniversite içerisindeki çoğu kişiyi iftira ve şantaj gibi yöntemlerle isyan ettirdiği belirtilen Prof. Dr. T.D'ın ayrıca, meslektaşlarına işyerinde mobbing uyguladığı, gizli ses kayıtları aldığı belirtildi.

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KHK ile ihraç edilmişti! Herkesi FETÖ’cü diye ihbar eden akademisyen kendisi FETÖ’cü çıktı
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