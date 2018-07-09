Köprüdeki intiharı Başbakan önledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü
, önceki akşam saatlerinde intihar
girişimine sahne oldu. Kardeşleriyle yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma giren 40 yaşındaki T.T., köprünün ortasında bindiği ticari taksinin kapısını açıp kendini dışarı attı. Daha sonra da köprünün korkuluklarına tırmandı. Bu sırada köprüden makam aracıyla geçen Başbakan Yıldırım konvoyunu durdurup vatandaşın yanına gitti. T.T isimli vatandaş, kısa süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçti. Yıldırım, vatandaşı teselli edip su içirdi. Sonra da elinden tuttuğu vatandaşı makam aracına götürüp yanına oturttu. Yıldırım, Bakan Numan Kurtulmuş
'un kızının nikah törenine T.T ile birlikte gitti. Makam aracında başlayan sohbet, düğün salonunda da devam etti. Yıldırım, "Bir daha böyle şeyler aklına getirme? Herkesin bunalıma girdiği günler olmuştur. Yapılması gereken; Allah'a sığınmak ve sabretmek. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır, her darlığın sonunda bir ferahlık vardır. Cenab-ı Hak'tan umudumuzu kesmememiz lazım. Allah nasip etti; böyle karşılaşmamızı vesile etti ve işi tatlıya bağladık. Her şey daha güzel olacak, canını sıkma" dedi.