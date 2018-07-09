Son Dakika: Liderler Külliye'deki zirve için gelmeye başladılar

24 Haziran seçimlerinde en yakın rakibinin 11 milyon üzerinde oy alarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de yemin edecek. Erdoğan'ın yemin törenini izlemek için dünyanın bir çok ülkesinden ziyaretçiler olacak.

Akşam Külliye'de gerçekleştirilecek zirve için davetli isimler Ankara'ya gelmeye başladı. Tarihi zirve için şimdiye kadar Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby Itno, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli törenin detayları belli oldu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov 14.05'te, Çad Cumhurbaşkanı Itno 14.25'te ulaştı. Ceenbekov ve Itno'yu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak askeri törenle karşıladı.

Esenboğa Havalimanı'nın Şeref Kapısı'nda askeri törenle karşılanan İzzetbegoviç, devlet erkanıyla Şeref Salonu'nda misafir edildi.

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ

Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor.

Erdoğan, saat 16.30'da TBMM Genel Kurul'da yemin ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memedov, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Memedov'u Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kamuoyuna ilan edecek.

Törene katılmak için Türkiye'ye gelen ilk devlet başkanlarından biri Ekvator Ginesi CumhurbaşkanıTeodore Obiang oldu.