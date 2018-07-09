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Cumhurbaşkanlığı geçiş törenine 'Rabia' ile geldi

Erdoğan'ın 'de düzenlenecek 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne dünya genelinden ülke liderleri gelmeye devam ediyor. Törene katılmak için Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby Itno, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic Türkiye’ye geldi.

Giriş Tarihi: 9.7.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 16:27
Cumhurbaşkanlığı geçiş törenine 'Rabia' ile geldi

'ın Cumhurbaşkanlığı si'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak konuklar, 'ya gelmeye devam ediyor.

Törene katılmak için Cibuti İsmail Ömer Guelleh, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby Itno, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic Türkiye'ye geldi.

RABİA İŞARETİ DİKKAT ÇEKTİ

Ankara'ya 13.55'te ayak basan Guelleh'i Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi resmi törenle karşıladı. Törende Guelleh'in "Rabia" işareti yapması dikkati çekti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov 14.05'te, Çad Cumhurbaşkanı Itno 14.25'te ulaştı. Ceenbekov ve Itno'yu Gençlik ve Spor Bakanı askeri törenle karşıladı.

Esenboğa Havalimanı'nın Şeref Kapısı'nda askeri törenle karşılanan İzzetbegoviç, devlet erkanıyla Şeref Salonu'nda misafir edildi.

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Cumhurbaşkanlığı geçiş törenine 'Rabia' ile geldi
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