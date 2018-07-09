Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreninde muhalefetten milli iradeye büyük saygısızlık

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan'ın yeminiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

TÜRKİYE FİİLEN YENİ YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇTİ

Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

"İNŞALLAH BUNDAN SONRAKİ DAHA GÜZEL OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından, "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur." dedi.

MUHALEFET BİR KEZ DAHA MİLLİ İRADEYE SAYGI GÖSTEREMEDİ

AK Parti ve MHP milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul salonuna gelişi ile birlikte ayağa kalkarken, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekillerinin Erdoğan'ın salona girişi ve yemin etmesi sırasında ayağa kalkmadıkları görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından dakikalarca alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederken CHP'li vekiller ayağa kalkmadı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM'DEN AYRILDI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Meclisten ayrıldı.

"DUYGULARIMI KÜLLİYE'DEKİ KONUŞMAMDA ANLATACAĞIM"

Erdoğan, Meclisten ayrılırken basın mensuplarının törene ilişkin sorusu üzerine, "Her şey gayet güzel oldu, milletin önünde. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur" yanıtını verdi. Gazetecilerin, "Size Başkanım mı diyeceğiz efendim?' sorusuna Erdoğan, "Başkanım" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygularının sorulması üzerine ise "Duygularımı Külliye'deki konuşmamda anlatacağım." dedi.

Erdoğan daha sonra Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle uğurlandı.

Meclis çıkışında bekleyen vatandaşlar, Erdoğan'ı selamlayarak makam aracını karanfillerle donattı.